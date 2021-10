Panteones de Tuxtepec, estarán cerrados el 1 y 2 de noviembre

-Durante lo que resta de la semana y hasta el 31 de octubre, seguirán abiertos.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Luego de que estas dos últimas semanas los panteones del municipio de Tuxtepec permanecieran abiertos, el cabildo Tuxtepecano decidió que durante el 1 y 2de noviembre, serán cerrados al público.

Optaron por cerrarlos, para evitar más contagios de covid-19, ya que en otros años, durante estas fechas arriban miles de personas, por lo que durante el próximo lunes y martes se cerrarán.

Sin embargo durante esta semana y hasta el próximo domingo 31 de Octubre, seguirán abiertos de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, acatando medidas como el uso obligatorio de cubrebocas, no podrán acudir menores de 3 años, los adultos mayores y con alguna discapacidad deben de ir acompañados de otra persona.

Además quienes acudan, no podrán ingresar con bebidas alcohólicas, tampoco le permitirán el acceso a personas en estado de ebriedad.

Durante estos días, quienes además requieran realizar algún trabajo en las perpetuidades deberán contar con un permiso obtenido de la Jefatura de Panteones, ubicadas en bajo del Palacio Municipal; así mismo en caso de alguna inhumación solo se permitirá el acceso a 30 personas para inhumaciones por muerte natural, de ser por covid, seguirán el acceso solo para 2 personas.

