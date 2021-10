Ocupa Tuxtepec segundo lugar de casos de VIH/SIDA en Oaxaca

-La región de la Cuenca se posiciona en el cuarto lugar.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Responsable del programa de diversidad sexual de Coesida-Capasits, Francisco Contreras Méndez, dio a conocer que el municipio de Tuxtepec ocupa el segundo lugar a nivel estatal con casos de VIH/SIDA, situación por la cual están realizando durante este martes y miércoles campañas de detección de VIH, Sífilis y Hepatitis C.

Explicó que en Tuxtepec hay detectados 525 casos de SIDA y 250 de VIH, con estas cifras ocupa el segundo lugar a nivel estatal, pero por regiones ocupa la región de la Cuenca del Papaloapan el cuarto lugar, los 3 primeros lugares son ocupados por los Valles Centrales, el Istmo de Tehuantepec y la Costa.

Puntualizó que por la pandemia habían suspendido las actividades de prevención, por lo tanto decidieron retomarlas debido a que de manera general han visto un incremento de un 15 a un 20% las enfermedades de transmisión sexual durante este periodo de resguardo, esto porque muchos buscaban relaciones ocasionales.

Estas declaraciones fueron en el marco de la visita que realizó a Tuxtepec, en donde están realizando pruebas gratuitas y confidenciales de VIH, sífilis y Hepatitis C, mismas que van a realizar durante este martes y miércoles en el Parque Juárez, siendo confidenciales y seguras, además de que el resultado lo dan en unos 20 minutos aproximadamente.

