Locatarios del mercado 20 de Noviembre determinan ocupar la calle

-Ante la indiferencia del Gobierno del estado y la incapacidad del municipio de Oaxaca de Juárez para resolver la problemática del comercio informal en las calles del Centro Histórico.

Oaxaca, Oaxaca.- Comerciantes del mercado 20 de Noviembre determinan salir a las calles a vender, señalan que esta actitud la toman ante la indiferencia de las autoridades del municipio de Oaxaca de Juárez para resolver la problemática del comercio informal en las calles del Centro Histórico.

La organización “Unidad Transparencia y Fuerza del Mercado 20 de Noviembre” anunció que ante la negativa del Gobierno del Estado a sus demandas, han determinado salir a vender sus productos en las calles de la capital oaxaqueña.

Asimismo, reclaman haber realizado las gestiones correspondientes, cumpliendo con las formalidades para solicitar una audiencia para la atención de sus problemas, pero a la fecha no han obtenido respuesta, misma situación ocurrió con el tema del Centro Gastronómico, donde solicitaron el apoyo para que ese recurso se administrara en el Mercado 20 de Noviembre, lo cual tampoco ocurrió.

Por eso buscarán vender sus productos en las calles, para generar una competencia y trato igualitario al de los ambulantes, se espera que los comerciantes inicien con sus ventas de productos en las calles a partir de las próximas horas.

