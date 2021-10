Invita Tallera Colectiva a cursos gratuitos en Tuxtepec, San Bartolo y Papaloapan

-Habrá cursos desde aprender a tocar jarana, zapateado, Bailes tradicionales, Canto y Décimas; no hay límite de edad.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Ante el cambió de semáforo epidemiológico en la entidad oaxaqueña y la baja de casos positivos de covid, se han permitido que paulatinamente se retomen diversas actividades, entre ellas las culturales, como es el caso en la Tallera Colectiva A.C., que de manera gratuita impartirá cursos de música, bailes, cantos y más.

Sakyamuni Chavarro Russell, Director de Tallera Colectiva Oaxaqueña del Sotavento, detalló en entrevista que estos cursos son parte de un proyecto denominado “Sonarte en Resistencia”, los cuales están abiertos al público en general, sin un límite de edad.

Estos cursos se impartirán en Tuxtepec centro y en las agencias de San Bartolo y Papaloapan; en cada grupo se tendrá un cupo de 30 personas por sede, los cuales se planean iniciar el próximo 3 o 4 de noviembre y terminar hasta los mismos días del mes de febrero del 2022.

Respectivamente en cada una de las sedes podrán inscribirse directamente en Tuxtepec en la sede de la Tallera Colectiva; en San Bartolo, en las instalaciones de la agencia municipal y en Papaloapan en el teatro del pueblo, con la maestra Elizabeth o el maestro Justo, con límite de inscripción hasta el 3 de noviembre.

Con estos cursos se busca inducir a los participantes un poco de la cultura del sotavento, de las razas afrodescendientes de la región.

La ampliación de los talleres fue gracias al equipamiento de instrumentos como beneficiarios de la convocatoria del Programa para el Bienestar de los Pueblos Indígenas y Afromexicano (PROBIPI) del INPI.

Si es de tu interés integrarte a alguno de los Talleres Gratuitos en las localidades, completa tu registro en el siguiente formulario: https://forms.gle/Xu4dk5exxJck1Zh39

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario