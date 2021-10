Elizabeth Sánchez González nueva presidenta del IEEPCO

-Estará en el cargo por 7 años y le corresponderá organizar la elección al Gobierno de Oaxaca.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este martes el Instituto Nacional Electoral (INE), eligió a Elizabeth Sánchez González como Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), quien estará en el cargo por un periodo de 7 años.

Sánchez González llega en sustitución de Gustavo Meixueiro Nájera, además de que asume el cargo con el proceso electoral local en marcha, en el que se elegirá al próximo Gobernador o Gobernadora de Oaxaca, una vez que se dio a conocer su nombramiento, en redes sociales empezaron a felicitarla por el cargo.

Elizabeth Sánchez González es originaria del municipio de Tlacolula de Matamoros, es abogada de profesión y está especializada en derecho electoral, pluralismo jurídico, en sistemas normativos indígenas, derechos humanos de las mujeres y en acceso a las mujeres a la tierra y cargos agrarios, asimismo se auto define como feminista.

Es importante mencionar que en días pasados la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, designaron a Elizabeth Sánchez como la nueva Presidenta del IEEPCO, decisión que fue ratificada por el Consejo General del INE en la sesión que se llevó a cabo este viernes por la tarde.

