Cuerpo calcinado hallado en bodega de pinturas en Tutla, presuntamente pertenece a Iván G.P.

-El empresario de 33 años de edad desapareció de su domicilio, en Santa Cruz Amilpas, desde la tarde del jueves 21 de octubre.

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.-Personal del H. Cuerpo de Bomberos y de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), encontraron un cuerpo calcinado en el interior de la bodega de pinturas “Sayer Lack” ubicada en San Sebastián Tutla, el hallazgo se hizo la tarde del lunes 25 de octubre, el cuerpo calcinado presuntamente es de Iván G.P. de 33 años de edad, sin embargo las autoridades no han confirmado esta información.

Algunos vecinos informaron que tras la explosión y el incendio se habían escuchado gritos provenientes de la bodega, sin embargo, las autoridades señalaron que solo había daños materiales y ninguna víctima, al igual fue localizada totalmente quemada una camioneta marca Mitsubishi, la cual el presunto responsable dejó luego de darse a la fuga.

A espera de que la Fiscalía confirme la identidad, algunos familiares de la víctima señalan que hay varios indicios que apuntan a que podría ser Iván G. P. dado que la camioneta Mitsubishi era en la que se transportaba el empresario y que desapareció de su domicilio, en Santa Cruz Amilpas, desde la tarde del jueves 21 de octubre.

De acuerdo a información recaba en las investigaciones, el cuerpo tiene como seña particular dos tatuajes en el brazo izquierdo, uno es la figura de un elefante en color negro y otro es un nombre, además vestía pantalón de mezclilla, camisa manga larga, botas color café y lentes.

El hallazgo se hizo durante la remoción de escombros que realizaban los peritos de la Fiscalía, quienes buscaban determinar las causas del incendio, el cuerpo se encontraba debajo de unas láminas. El cuerpo fue enviado al anfiteatro del Instituto de Servicios Periciales en San Bartolo Coyotepec, para que se hagan los estudios correspondientes y se determine su identidad.

