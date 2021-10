Ambulantes responsabilizan a edil de Oaxaca y colaboradores de daños y agresiones

-Frente a catedral, dijeron que hay rumores que en los próximos días se hará un desalojo con uso de la fuerza pública.

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Un grupo de comerciantes ambulantes responsabilizan al Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez Oswaldo García Jarquín y a sus colaboradores, de cualquier agresión o daño que pudiera sufrir algunos de ellos, debido a que hay rumores de que en los próximos días podría darse un desalojo de los puestos ambulantes.

Señalaron que esta es la segunda ocasión en que piden una mesa de diálogo con el edil capitalino, ya que su intención dijeron, es la de resolver el problema del ambulantaje por la vía del diálogo sin caer en la confrontación, asimismo dijeron que no es posible que la policía municipal esté ocupada en resguardar los accesos al zócalo que en cuidar a la población.

Además le pidieron a García Jarquín que tenga sensibilidad política y de servicio, para que se siente a dialogar con los comerciantes ambulantes, quienes fueron sacados del zócalo, de la Alameda de León y del andador turístico el pasado 15 de julio de este año, a pesar de que cuentan con recibos de los pagos que han hecho al municipio para poder instalar sus puestos en la vía pública.

Dijeron que como ya se hizo el reordenamiento de los comerciantes ambulantes, lo que están pidiendo es que se respeten los acuerdos que han tenido con directores del ayuntamiento, entre ellos Mauer y Víctor Bocanegra, quienes hasta les pidieron que redujeran sus espacios en la vía pública, petición que acataron.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario