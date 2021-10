Acompaña Armando Contreras a Mario Delgado en toma de protesta a Comités de la 4T

-Convocó a la unidad verdadera que implica aceptar y acatar el método y los resultados que MORENA, ha definido para la elección del candidato o candidata.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca,. En compañía del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA Mario Delgado Carrillo, el Diputado Armando Contreras Castillo presenció la toma de protesta de los comités de defensa de la 4T, en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco y en Asunción Nochixtlán.

En el evento el líder nacional de MORENA expresó la importancia de organizar al movimiento para hacer frente con éxito la ratificación de mandato del Presidente de la República y ganar la gubernatura del estado, dijo que Oaxaca está en el corazón de quien gobierna este país y que por primera vez tendremos gobierno de izquierda en uno de los estados más obradoristas de la nación.

Por su parte Contreras Castillo, agradeció a los presentes haber aceptado integrarse a cada uno de los comités para hacer posible que siga la cuarta transformación, además convocó a la unidad verdadera que implica aceptar y acatar el método y los resultados que MORENA ha definido para la elección del candidato o candidata e ir en unidad a la contienda y obtener una contundente victoria electoral el próximo 5 de junio.

