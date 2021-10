Transportistas de la CTM, protestan en las oficinas de la SEMARNAT en Oaxaca

-Piden a las autoridades que no se cierre la minera Cuzcatlán en San José del Progreso

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La mañana de este lunes un grupo de transportistas se manifestó en las oficinas de la Delegación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en Oaxaca, para pedir que se amplíe el permiso a la empresa minera de Cuzcatlán, ya que señalan no afecta al medio ambiente.

El Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Similares y Conexos del Estado de Oaxaca Saul Molina, comentó que el cierre de la mina afectaría en gran medida a los más de 2 mil trabajadores directos, lo cual no es conveniente para los municipios que se ubican cerca de San José del Progreso, incluso para la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Agregó que estos 2 mil trabajadores tienen familias que dependen de su salario, por lo que al cerrarse la mina, estas familias se quedarían sin acceso a atención médica, sin ingresos no tendrían dinero para comprar sus alimentos, los niños podrían sin educación, por lo que hacen el llamado a las autoridades para que la mina no se cierre.

Y es que un grupo de habitantes han presentado denuncias para que se cierre la mina, ya que argumentan que se están contaminando los mantos acuíferos y el medio ambiente, en ese sentido Saul Molina comentó que estas acusaciones no son ciertas, ya que la empresa está considerada como una Empresa Socialmente Responsable y que cumplen con las normas y lineamientos que están contempladas en la Ley Federal del Trabajo.

Los manifestantes dijeron que se mantendrán en ese lugar hasta ser atendidos por las autoridades, para que se de una solución definitiva a este problema, asimismo comentaron que las denuncias han sido interpuestas por grupos que están en contra de la minería y que por medio de la presión buscan que se cierre la mina.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario