No hay muertos tras enfrentamiento en Atatlahuca, señala Secretario de Seguridad de Oaxaca

-Señaló que hay varias viviendas quemadas y se reporta una persona herida en el brazo

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca Heliodoro Díaz Escárraga, negó que se personas hayan sido asesinadas en la comunidad de Santiago Atatlahuca, sin embargo precisó que en los recorridos que hicieron, encontraron a una persona lesionada y varias viviendas quemadas.

Además comentó que se están contabilizando las casas que resultaron afectadas, asimismo indicó que quienes están haciendo esta labor confirmaron que hay una persona herida del brazo y desmintieron que alguna persona haya sido asesinada, tal y como se dio a conocer en algunos medios de comunicación y en las redes sociales.

El titular de la SSPO, comentó que no tienen registro de que se haya registrado un desplazamiento de personas por la situación que se vivió en Santiago Atatlahuca, refirió que en la zona hay presencia de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal, por lo que si alguien tuvo que salir de su lugar de origen, puede hacerlo, ya que hay seguridad.

Es importante mencionar que el pasado 21 de octubre, se registró un hecho violento en la comunidad de Santiago Atatlahuca, otro ataque se registró este 24 de octubre, en el que varios testigos señalan que un grupo armado de 70 personas atacó las comunidades de Guerrero Grande y Mier y Terán, ya que ahí se refugiaron varias personas desplazadas de la comunidad Ndonoyoyuji.

