Hallan a una pareja de ancianos asesinados en Cerro Armadillo Grande Valle Nacional

–Fue este domingo que se dió el macabro hallazgo dentro de su domicilio, por lo que procedieron a sepultarlos debido a que ya se encontraban en estado de descomposición.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Fue la mañana de este domingo cuando vecinos de la comunidad de Cerro Armadillo Grande, reportaron el hallazgo de los cuerpos de una pareja de adultos mayores que se encontraban en estado de descomposición dentro de su domicilio.

Ante esta situación, autoridades auxiliares dieron aviso a la Vicefiscalía, para informar de los hechos y poder levantar los cuerpos para darle Cristiana sepultura por el estado en que se encontraban.

Con la tensión ya al máximo en ese pacífico pueblo, se informó que el pasado domingo 4 de octubre, por la mañana, vecinos reportaron a sus autoridades el fétido olor que despedía del domicilio de Don José Méndez y su esposa Altagracia, llevando a cabo los trabajos de búsqueda y encontrando el macabro hallazgo de don “Che” Méndez como era conocido, junto a su esposa.

Según las primeras indagaciones la pareja fue asesinada dentro de su domicilio días antes, ante esta situación se comenta en la población de un supuesto asalto aunque no descartan del crimen organizado, por lo que piden a las autoridades no dar carpetazo al asunto y que se investigue a fondo este cruel homicidio.

A decir de los pobladores, don José y su esposa era una pareja tranquila que nunca se metía con nadie, y es por eso el asombro de la gente de ver morir así a esta familia en un pueblo tranquilo y dedicado a las labores de la agricultura.

Hasta el momento la Fiscalía no ha dado a conocer el motivo del móvil, por lo que los habitantes de Cerro Armadillo Grande esperan que se aclare este homicidio y se llegue hasta las últimas consecuencias para los que resulten ser culpables.

