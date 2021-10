Evade Mario Delgado respaldo abierto a Salomón Jara para su candidatura a gobernador

-La candidatura a gobernador por Morena la definirá el pueblo por medio de una consulta, señaló el presidente Nacional de Morena, quien con sus acciones dejó ver más un respaldo que una imparcialidad

Alex Morales

Oaxaca de Juárez, Oax. En su visita a Oaxaca con motivo del tercer informe de actividades del senador Salomón Jara, el presidente Nacional de Morena, Mario Delgado, negó que su asistencia tenga el fin de respaldar al oaxaqueño en su aspiración para ser el candidato de Morena a la gubernatura de Oaxaca.

El líder nacional evitó profundizar sobre el proceso interno que llevará su partido para la elección del candidato en Oaxaca y trató de limitarse a señalar que su presencia, junto con Ricardo Monreal y un grupo de Senadores de diversos estados, fue solo para el respaldo al trabajo del oriundo de San Melchor Betaza Mixe, quien busca afanosamente ser el abanderado de Morena en las próximas elecciones.

El proceso de selección del aspirante a la gubernatura está abierto para todos los que desean participar, ya que el pueblo será quien vaya elegir quien será su próximo candidato y gobernador, dijo Mario delgado, y agregó, que el pueblo nunca se equivoca.

Sin embargo, Ricardo Monreal Presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso Federal, destacó que el informe de Jara Cruz fue una clara señal de lo que puede lograr como líder y expresó que

la concentración de personas que reunió en Santa Cruz Xoxocotlan sería la envidia de cualquier candidato, aunque también se limitó hablar sobre un posible respaldo.

Para nadie es un secreto que el músculo que presentó Salomón Jara fue estrategia para que la representación Nacional se diera cuenta del posicionamiento que tiene el Senador en Oaxaca y que esta información llegará hasta el Palacio Nacional a oídos del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

