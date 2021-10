Diputado Armando Contreras toma protesta a Comités de Defensa de la 4T en Zimatlán de Álvarez

-Estuvo acompañado por el Coordinador Nacional Alejandro Peña y la Coordinadora Estatal Luisa Cortés



Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- En Zimatlán de Álvarez Oaxaca, el Diputado Federal Armando Contreras Castillo en compañía del Coordinador Nacional para la defensa de los Comités de la 4T Alejandro Peña y la Coordinadora Estatal Luisa Cortés García, así como del Senador Gabriel García Hernández y Cesar Aquino Cruz del Comité Estatal de MORENA en Oaxaca, asistió a ese municipio para presenciar la toma de protesta del los Comités de Defensa de la 4T del Distrito Federal 10.

El legislador felicitó la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA que dirige Mario Delgado, de organizar el movimiento para que siga adelante la 4T, destacó que lo más importante de este momento es juntar las firmas para ratificar al Presidente de la República el próximo 27 de marzo.



Señaló que se debe aprobar la reforma energética para lograr que baje la luz eléctrica en los recibos de los usuarios y ganar la gubernatura, pidió a los comités ser los portadores para toda la población de la información que les permita organizarse y defender la cuarta transformación del país.



Alejandro Peña informó que en todo el país se está encontrando algarabía por defender la 4T y miles de ciudadanos se están organizando con nosotros, mientras tanto Luisa Cortés comentó que en todas las regiones de Oaxaca se va avanzando y se logrará más del medio millón de firmas.



Por su parte el Senador Gabriel García, informó que está recorriendo Oaxaca y que visitará los 570 municipios para promover la organización política que haga frente a los retos políticos y electorales, también estuvieron presentes los Diputados Daniel Gutierrez, Luis Alfonso Silva Romo, Cesar Mateos y Luis Alberto Sosa Castillo.

