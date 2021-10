Con su informe, Salomón Jara muestra músculo para buscar candidatura de MORENA al Gobierno de Oaxaca

-Tanto Mario Delgado como Ricardo Monreal le levantaron la mano a Salomón Jara



Jorge Acevedo



Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.- Lo que todos suponían ocurrió, Salomón Jara mostró “músculo” en su tercer informe, evento al que asistieron referentes nacionales de MORENA como el dirigente nacional del partido Mario Delgado y el Coordinador Parlamentario en el Senado Ricardo Monreal, ambos en sus intervenciones, corearon el nombre de Salomón, hecho que aprovechó para que le levantaran la mano, ya que busca ser candidato al Gobierno de Oaxaca.



Fueron más de 30 mil personas las que asistieron al evento, incluso dos aspirantes a la candidatura de MORENA al Gobierno de Oaxaca, Armando Contreras Castillo e Irma Juan Carlos, quien afirma no estar siendo usada por Salomón Jara para “negociar” entre las mujeres que buscan la candidatura y para hacerle ruido a Susana Harp, quien por cierto no asistió, así como Salomón no fue al informe de Susana.



Como suele suceder en este tipo de eventos, el acarreo o movilización como otros le llaman ocurrió, también hubo pantallas de Led, un gran escenario, una producción audiovisual impresionante, que incluía drones, desde luego que el evento además de mostrar músculo, también sirvió para confirmar algo que todos ya saben, “destaparse” y mostrar que cuenta con el respaldo de referentes nacionales de MORENA.



El municipio sede fue Santa Cruz Xoxocotlán, en dónde el Tribunal anuló la elección que había ganado MORENA, sin embargo previo al informe, Salomón Jara se reunió con el dirigente nacional de Fuerza Por México, partido con el que se disputarán el municipio de Xoxo, algunos suponen que esto podría ser un acuerdo para que sea Chente Castellanos el próximo Presidente Municipal.



Los contingentes empezaron a llegar después de medio día, aunque el evento estaba programado para iniciar a las 4:30, aunque en realidad empezó una hora después, las personas tuvieron que soportar el sol que les llegaba de frente, porque no se colocó ninguna lona ni carpa que los protegiera de los rayos del astro rey.



La “movilización” provocó un caos vial en la carretera Xoxo-Zaachila, ya que los autobuses, urbanos, camionetas, taxis y mototaxis bajaban a las personas que asistieron al evento, y es que venían de las ocho regiones de la entidad, ya que el objetivo de Salomón Jara, era mostrar “músculo” de cara a la selección del candidato o candidata de MORENA al Gobierno de Oaxaca.



Los invitados especiales iban llegando, el equipo de logística los colocó en los lugares que les habían asignado, alrededor de las 5:30 de la tarde llegó Salomón Jara, quien iba saludando a las personas, subió al escenario, se hizo el acto cívico y después dio un mensaje el dirigente de MORENA Mario Delgado, después fue el turno del anfitrión, quien en algunos momentos fue interrumpido por aplausos.



En su mensaje, Mario Delgado dijo si se gana la ratificación de mandato, después llegará un gobierno honrado, justo y de la gente a Oaxaca, cuando el dirigente de MORENA terminó de decir esto, los asistentes empezaron a corear el nombre de Salomón, el Senador no dejó pasar este momento y se acercó a Mario Delgado, quien le levantó la mano.



Cuando fue el turno de Salomón Jara, señaló que ha recorrido los 570 municipios de Oaxaca en dos ocasiones acompañado del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, y que en los próximos 8 meses, volverá a recorres las ocho regiones de la entidad, para que la transformación llegue a Oaxaca, estos ocho meses representan el tiempo que falta para la elección al Gobierno del Estado.



Por su parte el Senador Ricardo Monreal dijo que Salomón Jara es un hombre auténtico, que surgió desde abajo y que quienes vienen desde abajo, no traicionan a su sangre, ni a su gente y se mueren con ellos en la raya, después al igual que Mario Delgado, coreó el nombre de Salomón y él inmediatamente se paró para que su coordinador parlamentario, también le levantara la mano.



Y así, con destape, acarreados, con un evento masivo, con pantallas de Led, con un gran escenario, con una producción audiovisual impresionante, cobijado por Senadores de varios estados, por su coordinador parlamentario y el dirigente nacional de su partido, así rindió Salomón Jara su tercer informe, con el que también mostró su “músculo” de cara a la selección del candidato o candidata de MORENA al Gobierno de Oaxaca, al más puro estilo del PRI cuando estaba en la opulencia del poder.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario