Abren créditos para productores de maíz de Oaxaca

-Los créditos van de los 22 a 23 mil pesos por hectáreas

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente del Sistema producto Maíz en el estado de Oaxaca Raúl Narváez, puntualizó que en estos momentos la ventanilla está abierta para que los productores de maíz, puedan solicitar créditos ante la Financiera Nacional de Desarrollo.

Explicó que este crédito es exclusivamente para productores que tienen de 5 a 20 hectáreas de maíz de rendimiento, prestándoles un aproximado de 22 a 23 mil pesos por hectáreas, además de que incluye un seguro para daños por fenómenos naturales, además de que están gestionando un seguro de precios, para que cuando baje el precio, no se vean afectados.

En meses anteriores, alrededor de 42 productores de la Costa fueron beneficiados con créditos, sin embargo en estos momentos la convocatoria está abierta, y debido a que son créditos, los productores deben de cumplir con requisitos como es no estar en buró de crédito, pero además hay algunos beneficios como son el de solicitar un crédito más cuando termina de pagar el crédito, el cual ya ingresa de manera automática, porque existe la línea de crédito por 3 años.

En estos momentos se están realizando las visitas en algunos municipios de la Cuenca, con la finalidad de informarle a los productores que pueden solicitar sus créditos seguros, por lo que llamó a los productores a acercarse a la financiera y así sean beneficiados, para que puedan sembrar en el próximo ciclo.

