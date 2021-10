Se mantiene capacidad hospitalaria para COVID-19, por debajo del 40%: SSO

-Sin embargo, persiste riesgo de rebrote asociado a periodo de Día de Muertos, las autoridades advierten que aún no es tiempo de bajar la guardia-Suman 143 contagios nuevos, tres defunciones y 548 casos activos



Oaxaca de Juárez, Oax. 21 de octubre de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) precisaron este jueves que la red hospitalaria para la atención de la pandemia, se encuentra al 35.5% de saturación de manera general, con cinco hospitales al 100% de su capacidad de camas.



Ante el semáforo de riesgo epidémico color verde y la próxima festividad de Día de los Fieles Difuntos, la institución puntualizó, que la pandemia no ha concluido y persiste el riesgo de rebrotes por contagios. Por ello, convocó a la población a celebrar con responsabilidad estas fechas y reducir la movilidad, debido a que aún no es tiempo de bajar la guardia.



Agregó que, en los últimos días, los ingresos hospitalarios de personas enfermas del coronavirus se han mantenido a la baja, para este jueves se tiene el reporte de 149 personas internadas en algún centro médico de la entidad, uno es de nuevo ingreso; por lo que el Sector Salud cuenta con 271 camas disponibles para la atención de la pandemia.



Por Jurisdicción Sanitaria, la capacidad hospitalaria del Istmo presentó 44.2%, mientras que Tuxtepec 41.2%, en tanto Valles Centrales 35.9%, Costa y la Mixteca con 28.6% y 25.7% respectivamente, la Sierra se mantiene en 0%.



Así también, la institución dio a conocer que en la actualización del informe de COVID-19, para esta jornada se reportaron 143 casos nuevos en 38 municipios, para un total de 80 mil 595 acumulados.



Además de tres muertes más, que suman cinco mil 402 fallecimientos a causa de la enfermedad viral, con mayor predominio en el grupo de edad de 65 y más años con dos mil 503 decesos.



Agregó que Valles Centrales y el Istmo concentran el mayor número de pacientes con la enfermedad en etapa activa, tras reportar 259 y 128 notificaciones respectivamente, seguido de Tuxtepec, Mixteca, Costa y Sierra, con 75, 38, 30 y 18 casos, para sumar un total de 548 pacientes que enfermaron en los últimos 14 días, residentes de 89 municipios.



De total de casos positivos acumulados, Valles Centrales tiene un global de 48 mil 912 confirmados y dos mil 394 defunciones, Istmo 11 mil 516 confirmados y mil 175 decesos, Tuxtepec cinco mil 405 confirmados y 532 muertes, Costa cinco mil 728 confirmados y 458 fallecimientos, Mixteca seis mil 190 confirmados y 554 defunciones, Sierra dos mil 844 confirmados y 289 decesos.



En este mismo periodo se identificaron 38 municipios con presencia de contagios nuevos, siendo Oaxaca de Juárez el de mayor número al cuantificar 33 casos, Salina Cruz con 22, Santa Lucía del Camino con ocho, San Mateo del Mar con siete, así como Santa Cruz Xoxocotlán, Santa María Jalapa del Marqués y Santo Domingo Chihuitán con seis cada uno, el resto cinco, cuatro, tres, dos y una notificación.



La institución aseveró que, a casi dos años del inicio de la emergencia sanitaria, las medidas higiénicas y de protección deben ser parte del estilo de vida de las familias, para lograr evitar el rebrote de contagios.

