Otra crisis en Hospital Civil de Oaxaca, no cuentan con agua y gas para lavar sábanas de camas

-En redes sociales señalan que le están pidiendo a familiares de pacientes que lleven sus propias sábanas



Jorge Acevedo



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Una vez más el Hospital Civil Aurelio Valdivieso está en el ojo del huracán, debido a que en las redes sociales están circulando imágenes en las que se aprecian montones de ropa de cama del nosocomio, las cuales afirman no se han lavado, debido a que no cuenta con agua ni con gas para las máquinas del área de lavandería.



Esta situación afecta a los pacientes, ya que se comenta que ya van dos días que no se hace el cambio de sábanas, incluso hay quienes afirman que el personal le pide a los familiares de los pacientes que lleven sus propias sábanas para que hagan el cambio de la ropa de cama, ya que en caso de no hacerlo representa un riesgo en su salud.



Es importante recordar que esta no es la primera ocasión que el Hospital Civil se queda sin material, ya que anteriormente los pacientes y médicos se quejaron de la falta de suministro de oxigeno, así como de material, medicamentos e insumos para el personal del nosocomio, lo cual ha denunciado el personal.

