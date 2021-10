Ley de Ingresos de Tuxtepec, será analizada en conjunto: Noé

Van a determinar cuál sería la mejor para el municipio.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez, señaló que tanto ellos como autoridades actúales así como las electas, van a analizar en conjunto las propuestas de Ley de ingresos, y así determinar cuál sería la idónea para el municipio, y la se envíe al congreso del estado.



Dijo que en próximos días, presentará la propuesta ante cabildo, en donde la comisión pertinente la va a analizar y se harán las observaciones necesarias, mismas que serán corregidas y posteriormente regresar una vez más al cabildo y aprobarla.



Sin embargo, puntualizó que ya le hicieron la invitación al presidente electo Irineo Molina Espinoza, para que presenten su propuesta de ley de ingresos y se someta al cabildo, “nosotros ya tenemos la propuesta, pero nosotros también de igual manera si el presenta, la tiene que presentar la propuesta, la analizaremos, junto con el cabildo, haremos la invitación para que podamos analizarlos en conjunto y poder llegar a ese bien acuerdo en beneficio de Tuxtepec”, aseguró.



En cuanto al proceso de entrega recepción, dijo que seguirán con la reuniones con las autoridades electas para seguir con los trabajos de la entrega recepción, ya que aseguró que seguirán de la mejor manera, además reiteró que hay la disposición de seguir con este proceso

