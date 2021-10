Fiscalía de Oaxaca detiene a presunto homicida de ex Presidente de Ejutla de Crespo

-El imputado solicitó ampliación al término constitucional, en este tiempo permanecerá en prisión preventiva



Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), informó por medio de un comunicado, que se logró la aprehensión de una persona del sexo masculino identificada como E.V.R., quien es probable responsable del delito de homicidio en agravio del ex presidente municipal de Ejutla de Crespo Leonardo Díaz.



La detención se realizó el 21 de octubre y fue presentado ante la autoridad que lo requirió, de acuerdo a la carpeta de investigación 12088/FDAI/UEIH/2021, el 13 de abril de 2021 alrededor de las 14:30 horas la víctima fue privada de la vida luego de recibir varios impactos de arma de fuego, cuando se encontraba en el estacionamiento de un establecimiento comercial en San Antonio de la Cal.



En la audiencia que se realizó luego de la detención, el imputado se acogió al término constitucional ampliado, el cual fenece el próximo 26 de octubre, mientras vence el término, el imputado permanecerá en prisión preventiva, finalmente la Fiscalía mencionó que en delitos de alto impacto realizarán investigaciones exhaustivas, a fin de presentar ante la justicia y aplicar la ley sin distingo a quienes con sus actos atentan contra la paz social.

