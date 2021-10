Arranca Cruz Roja en Tuxtepec, campaña “Dona un litro, salva una vida”

-El combustible será utilizado para el funcionamiento de las unidades



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca. – Este viernes, los integrantes de la Cruz Roja Delegación Tuxtepec, arrancaron la Campaña “Dona un litro, Salva una vida” con la finalidad de que se tenga el combustible para echar a andar las ambulancias.



El Presidente de la Cruz Roja en Tuxtepec Carlos Vera Vidal, dio a conocer que esta campaña la van a realizar cada semana en diferentes gasolineras de Tuxtepec, en donde le pedirán a los automovilistas que donen un litro de gasolina, misma que será almacenada en contenedores de esta institución y que servirá para el funcionamiento de las ambulancias

Pero también, los ciudadanos podrán donar de manera económica, en los botes que estarán en las gasolineras en donde se realice la campaña.



En esta ocasión no se realizó una colecta para no poner en riesgo la vida de los trabajadores de la institución, esto por la pandemia.



Así mismo, en el arranque de esta campaña, se dio a conocer que a partir de este día, ya están funcionando 2 ambulancias, ya que sólo funcionaba una para los servicios que se presentaban.

Los integrantes de la Delegación hicieron un llamado a los ciudadanos a sumarse a esta campaña con un litro de combustible.

