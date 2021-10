Aprueba INE papeleta que se usará en revocación de mandato

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó el diseño de la papeleta que se utilizará para la revocación de mandato que se llevará a cabo el próximo 27 de marzo de 2022, en dónde la población decidirá si el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador deberá o no continuar gobernando el país.



El diseño contempla un espacio para que el ciudadano escriba la entidad federativa y el distrito electoral que le corresponde, tal y como sucedió con la papeleta usada para la consulta popular realizada en agosto pasado, la papeleta tiene una pregunta con dos respuestas, mismas que el ciudadano debe mercar para dar a conocer su opinión.



La pregunta que viene en la papeleta es: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”, en la parte de abajo vienen las respuestas que deberán elegir los ciudadanos.



Las respuestas son: “Que se le revoque el mandato por pérdida de confianza” y “Que siga en la Presidencia de la República”, de esta manera la población decidirá si el Presidente López Obrador debe continuar o no al frente del Gobierno Federal, el INE también aprobó la documentación, materiales y el líquido indeleble que se utilizará para impregnar el dedo pulgar derecho de los ciudadanos.



También se aprobó el Programa de Operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Revocación de Mandato (SIRM), el cual se pondrá en operación el 27 de marzo, fecha en que se llevará este ejercicio democrático.

