Panteones de Tuxtepec continuarán abiertos durante esta semana, llaman a seguir con medidas

En próximos días darán a conocer si seguirán abiertos el 1 y 2 de noviembre.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Jefa de Panteones Gloria García Zeferino, señaló que en esta semana que los panteones del municipio estuvieron abiertos, la ciudadanía obedeció la medidas que se implementaron, para evitar contagios de covid-19.

Dijo que durante esta semana, los panteones continuarán abiertos y que se espera buena respuesta de ciudadanos que acudan, sobre todo para realizar la limpieza de las perpetuidades, ya que por más de un año que estuvieron cerrados, esto no se permitió.

Las medidas que estuvieron implementando fue la aplicación de gel, el uso del cubrebocas, y en los casos en donde los ciudadanos no portaban el cubrebocas, ellos se los proporcionaban, además de que no permitían el acceso a los menores.

Puntualizó que será en el transcurso de estos días, que el cabildo de Tuxtepec determine si los panteones continuarán abiertos durante el 1 y 2 de noviembre, que son los días en los que más acude la ciudadanía, por lo que próximamente darán a conocer.

Así mismo recomendó a los ciudadanos evitar llevar floreros con agua, ya que esto provocará que haya criaderos de mosquitos.

