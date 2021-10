En la encuesta si te preguntan por un MORENO, diles que Armando Contreras es el bueno

Así finalizó el legislador la reunión que tuvo con autoridades de San Miguel Tlacotepec y Santa Catarina Yosonotú

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- En una reunión que tuvo el Diputado Federal Armando Contreras Castillo con autoridades de los municipios de San Miguel Tlacotepec y Santa Catarina Yosonotú, el legislador finalizó su participación diciendo que “si en la encuesta si te preguntan por un MORENO, diles que Armando Contreras es el bueno”.

Y es que han sido muchas las voces que le han pedido a Armando Contreras que participe en el proceso interno de MORENA para la selección del candidato al Gobierno de Oaxaca, por ello fue que finalizó así su participación en la reunión que tuvo con autoridades municipales, Comisariados de Bienes Comunales, Agentes Municipales y de Policía de Miguel Tlacotepec y Santa Catarina Yosonotú.

Los asistentes manifestaron su valoración por las leyes aprobados por los Diputados de MORENA porque han generado bienestar para la población, asimismo, dan su voto de confianza al Presidente de la República por su trabajo incansable y por el apoyo directo a los municipios y sobre todo a los municipios indígenas de Oaxaca.

Además coincidieron en participar activamente para ratificar el mandato de AMLO el próximo 27 de Marzo, porque será un gran antecedente para que los próximos presidentes cumplan con sus promesas, atiendan al pueblo, vean por sus necesidades y dejen de robar, también acordaron estar atentos en la elección del próximo gobernador donde se deberá empezar por esperar la voluntad ciudadana y auguraron que a MORENA le irá muy bien y que seguramente ganará las elecciones.

Contreras Castillo agradeció la atención de las autoridades y explicó que mejorarán los precios de los recibos de la Luz eléctrica cuando se apruebe la REFORMA ENERGÉTICA porque la CFE podrá vender a mejores precios la energía que el gobierno produce, también el LITIO será propiedad de la nación y se eliminarán instancias que solo sirven para ponerse de acuerdo con los empresarios privados y perjudicar al País.

