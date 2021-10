Caminaremos juntos en agencias y colonias de la capital afirma Alberto Esteva

El aspirante a la candidatura de MORENA al Gobierno de Oaxaca, estableció compromisos claros para transformar a la capital.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El aspirante a la candidatura de MORENA al Gobierno de Oaxaca Alberto Esteva Salinas, afirmó que en caso de ganar la candidatura y la elección a Gobernador, recorrerá las agencias y colonias de la ciudad de Oaxaca de Juárez junto con el Presidente Municipal para atender de forma coordinada sus necesidades.

Esto lo dijo en reuniones que tuvo este viernes con representantes y habitantes de la agencia San Luis Beltrán y en la Unidad Habitacional Ricardo Flores Magón, en dónde detalló una serie de compromisos que asumirá en beneficio de la capital oaxaqueña, la cual dijo, se encuentra en malas condiciones, principalmente por los bache en calles, avenidas y bulevares.

Para lograr esto, Esteva Salinas comentó que desarrollará un programa de infraestructura en municipalidades conurbadas a la capital y realizará el mejoramiento integral de los espacios públicos, además se iniciará la primera etapa del Parque Lineal en el Río Atoyac y debe hacerse realidad una nueva y moderna Central de Abasto.

Otro de los compromisos que asumió es que en los tres primeros años de su gobierno recuperará el perímetro sur del centro histórico e implementará un programa emergente de luminarias Led en agencias y colonias, dentro del proyecto destacó la renovación de la carpeta asfáltica en vialidades primarias y el apoyo a los municipios para vialidades secundarias.

Alberto Esteva comentó que en caso de llegar al Gobierno de Oaxaca, donará sus tres primeras quincenas para atender las necesidades que le ha planteado la población en los recorridos y reuniones que ha tenido, asimismo indicó que los días 22 de cada mes estará en las agencias y colonias de la capital trabajando distintos temas de importancia para todos.

“Yo no voy a pedir que caminen por Alberto Esteva, sino que caminemos juntos por Oaxaca” finalizó.

