Antes de debatir, vamos a consultar al pueblo; diputados federales en Foro realizado en Tuxtepec

Realizarán el Foro sobre la Reforma eléctrica en todo el estado.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este sábado, diputados federales del estado de Oaxaca, realizaron en Tuxtepec un Foro para consultar a los cuenqueños sobre la reforma eléctrica, y que aseguraron que no van a levantar la mano por levantar, si no van a tomar en cuenta a los ciudadanos.

El Diputado Federal por el Distrito 01 Ángel Domínguez Escobar, dijo que consultarán al pueblo, y acudirán a las 8 regiones del estado, pero además van a trabajar en coordinación con las autoridades electas, para el bien del pueblo.

Aseguró que primero van a consultar al pueblo y después van a debatir esta reforma, la cual contempla que la CFE generará al menos el 54 por ciento de la energía eléctrica que requiera el país, además de que el servicio de abastecimiento de energía eléctrica será prestado exclusivamente por la comisión, que podrá adquirirla con el sector privado.

Así mismo contempla que se cancelarán los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado y se cancelan los certificados de energías limpias, por mencionar algunos puntos.

Fue el pasado 30 de septiembre que el jefe del Ejecutivo federal envió una iniciativa de reforma a la Cámara de Diputados en materia de electricidad, que busca contrarrestar los efectos de la reforma energética del 2013, por lo que los diputados realizarán estos foros en todo el estado, y así se informen sobre esta iniciativa.

Los diputados también aprovecharon este foro, para informar sobre los trabajos que han estado realizando.

