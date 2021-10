Realizará Congreso conversatorio “Radio con Perspectiva de Género, por la Igualdad Sustantiva”

-La transmisión se realizará el próximo lunes 25 de octubre

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 22 de octubre de 2021.- Radio con Perspectiva de Género, por la Igualdad Sustantiva, es el Conversatorio virtual que realizará el Congreso del Estado de Oaxaca este 25 de octubre de 2021, en el marco del Día Naranja por la eliminación de las violencias contra las mujeres.

Esta mesa de dialogo, contará con las ponencias de María Eugenia Chávez Fonseca, fundadora y coordinadora de Violeta Radio, la primera radiodifusora comunitaria feminista en México; y de Guadalupe Blanco Méndez, representante legal, productora y conductora de Radio Nahndiá, radiodifusora indígena en Oaxaca, el encuentro se llevará a cabo de 11:00 a 12:00 horas vía Zoom, misma que se transmitirá en vivo a través de la página oficial de Facebook del Poder Legislativo https://www.facebook.com/CongresoDelEstadoDeOaxaca/

María Eugenia Chávez Fonseca es Maestra en Periodismo por la Universidad Estatal de Moscú. Comunicadora feminista, productora, conductora y guionista de contenidos multimedia. Ha desarrollado su trabajo en el ámbito de la comunicación comunitaria con perspectiva feminista.

También es coordinadora de la línea estratégica Derechos de las Mujeres a la Libertad de Expresión en Salud Integral para la Mujer A.C. (SIPAM), e integrante del Consejo Regional de la AMARC de América Latina y el Caribe, entre otros.

Guadalupe Blanco Méndez es Licenciada en Administración por la Universidad Autónoma “Benito Juárez de Oaxaca”. Cuenta con formación integral en docencia para estudiantado de nivel medio superior intercultural y comunitario; Perspectiva de Género; Producción Radiofónica, Social, Comunitaria e Indígena; Cobertura Informativa en situaciones de conflicto; así como en Liderazgo Político de Mujeres Indígenas.

Fue nombrada como Mujer de Valor 2014 por su destacada labor en favor de la libertad de expresión y los derechos de las mujeres por parte de la Misión Diplomática de los Estados Unidos de Norteamérica en México. Es representante legal y directora de Radio Nahndiá, e integrante de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas.

Las personas interesadas en obtener la liga Zoom pueden contactar al Centro de Estudios de las Mujeres y Paridad de Género (CEMPAG) de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado de Oaxaca, mediante el correo electrónico [email protected] o al WhatsApp 9515704488.

