Realizan en Tuxtepec jornada nacional de vacunación anticovid a menores de 12 a 17 años con comorbilidad

-Las dosis provienen de los laboratorios Pfizer; se estarán aplicando a menores con alguna enfermedad crónica del pulmón, riñón o corazón o afección cardíaca.

Alex Morales

Este viernes, se llevó a cabo en el centro de salud de Loma Alta, la primera Jornada Nacional de Vacunación anticovid a menores de 12 hasta los 17 años únicamente con comorbilidades.

A pesar de que el personal de Bienestar dijo desconocer la cantidad a aplicar este día, comentaron que estarán recibiendo a todos los que cuentan con los requisitos, siempre y cuando tengan la constancia o certificado médico que acredite el padecimiento del menor, además del consentimiento de sus padres para poder tener acceso a esta vacuna, recordando que las dosis que aplicarán en esta ocasión son de los Laboratorios Pfizer.

Desde las 9 de la mañana, decenas de menores acompañados de sus padres se concentraron en ese lugar para poder obtener la dosis, sin embargo algunos no pudieron tener acceso por no contar con el requerimiento especificado, como es el caso de la obesidad, que no entra como una enfermedad en comorbilidad.

Cabe mencionar, que será por único día que se realice está jornada de vacunación, por lo que se espera que durante todo el día, sea constante la participación de la ciudadanía que tienen hijos con alguna comorbilidad y que buscan protegerlos del virus buscando el beneficio de la vacuna que en este día se viene otorgando a este sector de la población.

