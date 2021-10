Nochixtlán, un compromiso profundo para Alberto Esteva

-El aspirante a la candidatura de MORENA al Gobierno de Oaxaca, se comprometió a estar el 21 de cada mes para realizar audiencias



Jorge Acevedo



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- A Nochixtlán le duele el abandono y requiere de atención especial, motivo por el cual el aspirante a la candidatura de MORENA al Gobierno de Oaxaca Alberto Esteva Salinas, se comprometió ante mujeres y hombres del municipio, a trabajar por las causas sociales que beneficien a la población.



Entre las estrategias está la de implementar programas enfocados a hombres y mujeres, se aplicará un nuevo modelo de políticas públicas sensibles, que promuevan la actividad económica y educativa en la población, en lo que se refiere a la infraestructura, dijo que se revisarán los problemas que representan la falta de servicios como falta de drenaje y las inundaciones por aguas negras en algunas viviendas.



En la reunión, los asistentes le manifestaron a Alberto Esteva sus inquietudes, a las cuales les respondió que trabajará de forma coordinada con el Gobierno Federal, con la Secretaría de Bienestar trabajará para que los programas sociales lleguen de forma adecuada a niños, niñas y adultos mayores.



Al término de la reunión, Esteva Salinas rifó una computadora de última generación, misma que fue ganada por la señora María Gaytán Hernández, quien junto con su esposo Francisco Javier, quien se dedica a las labores del campo, le pidieron que apadrinada a su segundo hijo que está por nacer, luego de haber aceptado dijo que es importante predicar con el ejemplo, ya que es la única forma de influir en los demás.



“Para cambiar Oaxaca es importante cambiar primero nosotros mismos” afirmó Alberto Esteva, quien invitó a hombres y mujeres a vivir con principios y valores como la honestidad, generosidad, puntualidad, fraternidad, lealtad, respeto y sobre todo amor al prójimo.



Finalmente dijo que en la entidad ya se han conformado alrededor de 7 mil comités de “A corazón abierto”, también se comprometió a que en caso de ganar la gubernatura de Oaxaca, todas las personas que han participado en las reuniones, tendrán una respuesta personalizada.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario