Lucha de trabajadores de Dos Bocas, lección de unidad para clases obrera mexicana: Antorcha

-El gobierno de MORENA miente y reprime a los trabajadores y oculta las pésimas condiciones en que laboran los trabajadores



Jorge Acevedo



Ciudad de México.- En la protesta de 5 mil obreros de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, emblema del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), subyacen maniobras vergonzosas, denunció el líder nacional del Movimiento Antorchista Nacional, Aquiles Córdova Morán, mismas que exhiben “la hipocresía y las mentiras compulsivas en el gobierno de la 4T”, tales como la corrupción, influyentismo, sobre explotación de la mano de obra, salarios de hambre, servicios de ínfima categoría, pésimas condiciones de trabajo, y uso de la fuerza pública para pública para acallar las voces de las víctimas.



El líder social señaló que la acción de los trabajadores frente a esta realidad es una lección que pone prueba “la fuerza de su unidad ideológica, organizativa y de acción” de los trabajadores y pone de manifiesto las burdas mentiras del gobierno de la 4T para ocultar la realidad y echar la culpa sobre las espaldas de las víctimas, como en “los peores tiempos del PRI” denunció Córdova Morán, cuando se tenían a los trabajadores como uno de los puntales más valiosos de su poder, hasta la llegada del neoliberalismo, algo que reedita la 4T en el poder.



Destacó que la clase obrera mexicana está urgida de lecciones como esta, ante una debilidad orgánica y de conciencia de clase por el charrismo post revolucionario que le ha impedido luchar contra los atropellos tales el control salarial, las largas jornadas de trabajo, la carencia o precariedad de prestaciones complementarias del salario, reformas retrógradas a la Ley Federal del Trabajo, “hechas a sus espaldas y en contra de sus intereses y, finalmente, la política de out sourcing que significa la supresión de facto de sus sindicatos y del derecho de huelga”.



Señaló que son pocas las versiones objetivas. Al citar al Diario El Heraldo, puso de relieve la actuación de las autoridades federales, entre ellas la titular de Energía, Roció Nahle, quien redujo el problema a una protesta de “10 personas“, buscando liberar al gobierno federal de toda la responsabilidad sobre los al menos tres lesionados de ICA Fluor tras la intervención de elementos federales, quienes lanzaron gas lacrimógeno contra los trabajadores durante su protesta el pasado 12 de octubre, el cual, calificó como “un simple y llano acto de represión, un brutal e ilegal uso de la fuerza contra los obreros para “castigar” su osadía, golpearlos e intimidarlos para obligarlos a someterse, algo que el gobierno “izquierdista” de López Obrador no va a reconocer jamás”.



Estas burdas mentiras, dijo Córdova Morán, el gobierno del presidente López Obrador busca ocultarle al pueblo que fueron miembros de la Guardia Nacional y de la Marina Armada de México, “uniformados y armados de pies a cabeza, disparando contra trabajadores inermes, porque perdería de golpe el prestigio que se ha forjado a base de ocultar reiteradamente la verdad”, sin embargo, existen elementos periodísticos que documentan “que se trató de una agresión gratuita de la Fuerza pública, ya que nunca se precisa qué peligro representaba la entrada libre de los trabajadores a la refinería”.



“La poderosa fuerza y la mano firme de la clase obrera, dijo, es la gran ausente en el panorama nacional”, para no aceptar resignada “el juego tramposo de recambio de los viejos charros sindicales por los charros nuevecitos de la 4T, igual de corruptos y serviles que los de antaño pero con otro nombre” finalizó.

