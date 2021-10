“Levantan” a agente municipal de Chiltepec y se llevan 200 mil pesos en efectivo

-En el lugar de los hechos solo se localizó al regidor de Hacienda con algunos golpes, mientras que se desconoce el paradero de Efraín García, agente de la comunidad de Pueblo Viejo

Alex Morales

Chiltepec, Oaxaca.- Hace unos momentos, se reportó un robo en las inmediaciones de la desviación hacia Fortino V. Pinacho, municipio de San José Chiltepec, donde el agente de Policía de la comunidad de Pueblo Viejo, Efraín García Castellanos quien iba acompañado del Regidor de Hacienda, Cesar Antonio Alejandro, fueron amagados por un grupo de delincuentes.

Según las primeras indagaciones, estos funcionarios llevaban una cantidad de 200 mil pesos, la cual les fueron arrebatados a punta de golpes, no conforme con eso se presume que el agente de Policía fue levantado del lugar, sin que hasta el momento se sepa de su paradero.

En el lugar solo apareció el Regidor de Hacienda visiblemente golpeado, el cual fue trasladado de inmediato para su atención médica, mientras que en Chiltepec ya se maneja como un posible secuestro de Efraín García después de que estos sujetos se lo llevarán con rumbo desconocido después del atraco.

Hasta el momento, las autoridades no han aprobado más de lo sucedido, pero este acto delictivo ha causado conmoción en toda la franja territorial de la carretera 175,lugar donde ocurrieron los hechos.

