Inician IEEPO y el FCE distribución de la colección “21 para el 21” a Escuelas Normales

-Los directores generales del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo ll y del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal se reunieron con directores de estos planteles

Oaxaca de Juárez, Oax. 22 de octubre de 2021.- En las actividades conjuntas para promover la lectura y la promoción de la literatura hispanoamericana, los directores generales del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo ll y del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal dieron inicio a la distribución de la colección gratuita de libros “21 para el 21” a las Escuelas Normales de la entidad.

Se trata de una colección de obras relacionadas con los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán, los 500 años de la invasión extranjera y los 200 años de la Independencia de destacados escritores mexicanos, entre ellos Manuel Payno, Rosario Castellanos, Mariano Azuela, Amparo Dávila, Emilio Carballido, Juan Villoro, Elena Garro y Elena Poniatowska.

En un encuentro con directores de las Escuelas Normales para dar a conocer el material bibliográfico y la estrategia de distribución, el Director General del IEEPO señaló que la lectura es un medio liberador del espíritu, de la conciencia, de la transformación de nuestro pensamiento y la construcción de nuevos conocimientos.

Indicó que en Oaxaca, la Estrategia Nacional de Lectura se ha posicionado en tres ejes, el primero formativo; el segundo material para acrecentar el acervo bibliográfico y el tercero persuasivo para posicionar las ventajas del mundo escrito para el buen desarrollo individual y social el cual fortalece esta conciencia en la formación de maestras y maestros.

En presencia del director general de Educación Superior para el Magisterio (DGESuM) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Chávez Campos, Francisco Ángel Villarreal manifestó que en Oaxaca el normalismo es de los más importantes del país, responsable y comprometido socialmente, lo que enriquece a la entidad.

En el marco de la reunión, el Director General del IEEPO obsequió al escritor Paco Ignacio Taibo II el libro “Oaxaca en tus Manos”, el cual es una edición producto de la colaboración entre Editorial Porrúa y el Gobierno del Estado.

A su vez, el Director General del Fondo de Cultura Económica, comentó que la prioridad es fomentar la lectura en las normales y romper la sensación de obligación de leer que prevalece en las generaciones de adolescentes y jóvenes. Para ello, indicó que se promueven estrategias como la formación de bibliotecas y clubes de lectura.

En el encuentro estuvieron presentes, los directores y representantes del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO), el Centro Regional de Educación Normal de Río Grande (CREN), la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca (ENBIO), la Escuela Normal de Educación Preescolar (ENEPO), la Escuela Normal Experimental de Teposcolula (ENETO), la Escuela Normal Experimental de Huajuapan (ENEH) y la Escuela Normal Experimental Presidente Lázaro Cárdenas de Putla (ENELC).

También la Escuela Normal Experimental Presidente Venustiano Carranza de Cacahuatepec (ENEC), la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo (ENUFI) y la Escuela Normal de Educación Especial (ENEE) y el titular de la Unidad de Educación Normal y Formación de Docentes del IEEPO, Carlos Alberto Cuevas Cervantes.

En esta semana, el Director General del Fondo de Cultura Económica visitó también la Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan del Progreso (ENRUVA), donde hizo entrega de la colección de libros.

