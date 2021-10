Emite Protección Civil recomendaciones por próximas lluvias en Tuxtepec y la región

-Aseveró que el cambio climático tiene como consecuencia mayores afectaciones en las zonas bajas, por lo que pide estar alerta.

Alex Morales



Tuxtepec Oaxaca.- El director de Protección Civil, Giovanny Aquino Colón, emitió una alerta a la ciudadanía sobre la llegada de los frentes fríos y huracanes en la región, por lo que pide a la ciudadanía, sobre todo en las colonias bajas, estar alerta ante cualquier situación de emergencia.

Aunque reconoció, que hasta el momento no han recibido ningún reporte de las colonias o comunidades por alguna emergencia, explicó que los arroyos y ríos se encuentran en nivel normal sin emitir alerta alguna que cause preocupación a los que viven cerca de algún manto acuífero.

Así también, pidió que estén alerta, ya que afirmó que la próxima semana las lluvias se intensificarán por lo que pide que se tomen las precauciones debidas y así evitar afectaciones a su patrimonio.

De la misma manera, hace un llamado a la gente para que evite tirar basura, ya que esto hace que las alcantarillas colapsen y las aguas pluviales inunden las calles y colonias al no encontrar salida.

Así mismo, pidió a la empresa que está instalando las tuberías en las calles de la ciudad a que tengan mayor responsabilidad y no dejen los materiales y desechos en las calles, ya que esto crearía mayor concentración de agua, lo que dificultaría el acceso de los vehículos que transitan por las zonas.

FOTO: Ilustrativa

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario