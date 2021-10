Colectivos feministas se pronuncian contra candidatura de Salomón Jara

-Piden al senador morenista no utilizar el discurso de feminicidios para actos de campaña



Mario Romero



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este viernes colectivos feministas se pronunciaron en contra de la posible candidatura de Senador Salomón Jara al Gobierno de Oaxaca, ya que lo señalan de ser solo un bandido más, que solo ve por sus propios intereses, señalaron que temen sufrir algún tipo de represalia por parte del Senador.



Las mujeres denunciaron que en Oaxaca y en el país la justicia es selectiva, ya que las instancias encargadas de impartir justicia no hacen nada para esclarecer los feminicidios, sin embargo cuando se trata de familiares de algún político o empresario, enseguida mueven todo para solucionar el caso.



De igual manera, le piden al senador morenista no utilizar el discurso de feminicidios para actos de campaña, pidieron respeto y que se garantice la vida y la integridad de todas las mujeres del estado ya que dicen que son muchas las que exigen justicia.



Por ultimo se dirigieron al senador diciendo que “si quiere hacer campaña que la haga pero que analice, ya que ellas como mujeres no lo quieren como gobernador”, además piden que la seguridad y la justicia no sea selectiva y que se le garantice a todas

