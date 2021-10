Anuncian jornada de detección de enfermedades infecciosas a través de COESIDA en Tuxtepec

-Serán los días 26 y 27 de octubre en el parque Juárez, cuando se realicen las pruebas para VIH, Sífilis, hepatitis entre otras.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- El jefe de unidad de salud municipal en Tuxtepec, Abel Jiménez Gómez, anunció que el Concejo de Estatal contra el Sida (COESIDA) realizará la jornada de detección de VIH los días 26 y 27 de octubre a ciudadanía en general que se interese por su salud.

Dicho evento, se tiene contemplado a realizarse en el parque Juárez donde además de esta mortal enfermedad, también se están detectando otras enfermedades venéreas, como la hepatitis o las que se contagian por trasmisión sexual, tal como el sífilis, por lo que hace extensa la invitación a todos los Tuxtepecanos para que se puedan realizar estos estudios que se estarán dando de manera gratuita.

Señaló, que en caso de que se detecte algún caso positivo, dijo que se le dará seguimiento para su atención y tratamiento todo de manera totalmente confidencial para que haya confianza en el ciudadano de acudir a esta jornada y detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad contagiosa y así evitar el riesgo de contagiar a los demás.

Así mismo, detalló que debe haber decisión en las personas para realizarse estos estudios que podrían salvar su vida si se le da tratamiento a tiempo, por lo que espera la participación ciudadana para que acudan a realizarse este tipo de detección y se les pueda atender con tiempo.

