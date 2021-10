Ante temporada de lluvias, seguirá Capitanía de Puerto supervisando afluentes de la región

-Piden seguir recomendaciones para evitar accidentes



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- El Capitán de Puerto en Tuxtepec, Juan Martín Velasco Acosta, informó que siguen monitoreando los ríos, así como las presas en la región de la Cuenca del Papaloapan, con la finalidad de informarle a la población sobre el aumento en los niveles.



Dijo que estos recorridos los han realizado de manera constante, y a su vez han determinado que tan seguros son los afluentes, sobre todos aquellos en donde de manera diaria los cruzan o bien, para realizar actividades como pesca.



Hasta el momento, en el último operativo, se determinó que los ríos y arroyos son navegables, pero deben de seguir con las medidas de seguridad, para evitar accidentes, ya que aseguró que toma medida cumple un objetivo importante principalmente el uso del chaleco salvavidas.



Pidió a los ciudadanos que cruzan estos afluentes, cuidarse ya que se esperan más fenómenos naturales que provoquen el incremento en los ríos y arroyos, así como de las presas, pero además les pidió seguir con las recomendaciones que emitan ellos como capitanía de puerto.



Cabe hacer mención, que en meses anteriores colocaron banderas en los afluentes de la zona, siendo en el Papaloapan en donde colocaron una bandera roja, y el cual provocó el cierre de la navegación de la embarcación Claudia Ofelia, que es utilizada como transporte de los habitantes de la zona.

FOTO: Archivo

