Pide Legislatura fortalecimiento y preservación de la comida ancestral oaxaqueña

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 20 de octubre de 2021.- La Diputación oaxaqueña exhortó al Gobierno del Estado implementar políticas públicas para la preservación, fortalecimiento y fomento de la comida ancestral en la entidad.

Para la LXIV Legislatura es necesaria la promoción del valor cultural y turístico de la gastronomía oaxaqueña por ser una manifestación que identifica y define a la entidad, debido a su forma especial de elaboración, lo que la hace una de las más variadas y ricas en todo México.

Alimentos como el caldo de piedra, en la región de la Cuenca del Papaloapan; el mole, en los Valles Centrales, son alguna variedad de platillos que han valido galardones para Oaxaca, como el título de mejor destino Gourmet de México, otorgado en 2019 por la revista británica “Food and Travel”.

Por ello, el Parlamento Local demandó mediante un punto de acuerdo que la Secretaría de Turismo estatal, en coordinación con sectores sociales, empresarios y autoridades municipales, diseñe, establezca y ejecute mecanismos necesarios para lograr este cometido.

También, para que continúen las actividades de difusión de la variedad de comida que se elabora en las diferentes regiones de Oaxaca, con el objetivo de atraer el mayor número de visitantes y, de esta forma, se generen nuevos empleos e impulse la economía en la entidad.

El exhorto fue propuesto por el diputado Emilio Joaquín García Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y dictaminado por la Comisión Permanente de Turismo.

