Organizaciones se manifiestan en delegación de Bienestar en Oaxaca, exigen solución a demandas

-Piden reunión con la delegada, afirman que varias poblaciones no han sido beneficiadas con programas Bienestar



José Cruz



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este miércoles el Comité de Defensa Ciudadana y Asistencia Rural (CODECI AR), se manifestó en las oficinas de la delegación de Bienestar, para exigir el cumplimiento de sus demandas sociales, así como pedir una reunión con la Delegada Nancy Ortíz Cabrera, para agilizar sus trámites.



Los manifestantes iban armados con palos y machetes, en una primera instancia bloquearon la carretera federal 190, aunque unos minutos después colocaron las unidades en que se trasladaron en la calle que conduce al panteón Jardín, también bloquearon los accesos a la delegación de Bienestar.



Las personas llegaron en varios camiones, lo cual provocó caos vial en la zona, ya que tenían que maniobrar para estacionarse para que pudieran bajar quienes venían a bordo, cabe mencionar que este es el segundo día consecutivo que estas organizaciones se movilizan en la ciudad de Oaxaca, el martes bloquearon el crucero de Huayapam a la altura del monumento a Juárez.



Señalaron que las poblaciones de dónde son originarios no han sido beneficiados con los programas del Gobierno Federal, por ello es que piden una reunión con la Delegada Nancy Ortiz, a quien le quieren notificar de esta situación y se pueda apoyar a estas comunidades con los programas federales.

