Mueren dos niñas en Oaxaca presuntamente por reto viral “blackout challenge”

-Las menores fueron encontradas, con una cuerdo sujeta al cuello, la madrugada de este miércoles, de acuerdo con primeras investigaciones



Daniel Avendaño



Oaxaca, Oax.- Dos menores de edad, de 9 y 11 años, fueron localizadas sin vida en el interior de su casa la madrugada de este miércoles y su muertes está vinculada presuntamente por realizar el reto viral llamado “blackout challenge” (desafío de desmayo).



La mañana de este miércoles, cerca de las 6:40 horas, Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) realizaron el levantamiento de los cuerpos al interior de su domicilio particular, marcado con el número 102 del andador Cosijopi, en la colonia Monte Albán de la capital del estado.



Las menores fueron identificadas como Sinachi y Zoe M. R., de 11 y 9 años, respectivamente, y de acuerdo las indagatorias, las menores tenían una cuerda sujeta en el cuello y pendían del barandal de la escaleras en su vivienda, por lo que se presume que se quitaron la vida.



Ambas pudieron realizar el reto blackout challenge que se ha hecho viral en diferentes redes sociales, principalmente en Tik Tok, pero la investigación continuará.



El “blackout challenge” (desafío de desmayo), se ha vuelto viral en Internet y consiste en ponerse algo en el cuello, intentando un ahorcamiento y retirar la soga o cinturón antes de un posible fallecimiento se ha popularizado en distintas partes del mundo, a través de las redes sociales.



Tanto en México, como en varios países del mundo se han reportado decesos de niños vinculados a un juego denominado Blackout challenge o desafío de desmayo, que consiste en dejar de respirar el mayor tiempo posible hasta perder el conocimiento, atándose algo al cuello pero quitándoselo en el último momento.

