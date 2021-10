Lío agrario por el terreno atrasaría inauguración de Banco Bienestar en San Bartolo, Tuxtepec

-La construcción finalizó, pero hace falta destrabar el tema legal acerca del terreno para su apertura, la cual lleva pospuesta desde agosto.



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.– La puesta en marcha del Banco Bienestar en la agencia de San Bartolo en Tuxtepec, aún se encuentra sujeta a la solución de un conflicto del terreno donde se construyó, pues su situación jurídica se encuentra en el Tribunal Unitario Agrario.



El problema se estanca, mientras que en noviembre del 2020 la Delegada Estatal de los Programas de Bienestar, Nancy Ortiz, indicó que no existían problemas jurídicos para la construcción del mismo, incluso, declaró que de no haber certeza jurídica no estarían llevando a cabo la obra.



El agente municipal del ejido de San Bartolo Paulino Soto, declaró que el banco ya está terminado, pero que ahora se encuentra en conflicto jurídico por la situación del terreno, ya que fue turnado al Tribunal Unitario Agrario por la falta de algunos documentos.



Paulino Soto, detalló que debido a un cambió en la administración del Tribunal no ha podido tener contacto con el responsable del caso para saber los avances.



El agente, apuntó que no tiene certeza si ese es el motivo por el que no se ha realizado la apertura del Banco, pues la delegada de Bienestar en la región de la Cuenca, Yesenia Barbosa Arcuri, tampoco declara sobre la situación.



Hasta ahora, los Bancos en Oaxaca no se han puesto en marcha, pero varios de ellos ya están casi listos para entrar en funciones y con eso beneficiarse miles de oaxaqueños con el cobro de programas federales.



El pasado 29 de septiembre el presidente Obrador inauguro la primera sucursal de bienestar en la ciudad de México de 2 mil 700 en el país, anunciando una gira en donde incluían los estados de Morelos, Puebla y Veracruz, sin precisar cuándo darían inicio en Oaxaca.

