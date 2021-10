Larga fila de personas acude a hospital de Ixcotel para recibir segunda dosis de vacuna Pfizer

-Los que no fueron a vacunarse el 9 y 10 de septiembre, no serán atendidos



José Cruz



Santa Lucía del Camino, Oaxaca.- Una larga fila de personas se registró en el hospital militar de Santa María Ixcotel, quienes acudieron a la convocatoria para recibir la segunda dosis de la vacuna Pfizer, a quienes no pudieron aplicársela en la jornada pasada, algunas de las personas llegaron al lugar desde la noche del martes para apartar su lugar.



Es importante mencionar que estas vacunas se aplicarán a las personas que no alcanzaron a ser vacunadas en la jornada que se llevó a los días 9 y 10 de septiembre, las personas que no se vacunaron en esas fechas y pretenden recibir su primera dosis, no serán atendidos, dieron a conocer los responsables de la vacunación.



Al igual que en las jornadas anteriores, las mujeres embarazadas y adultos mayores están recibiendo un trato preferencial, a ellos los están formando en el acceso principal, para así pasar más rápido a recibir su vacuna, cabe mencionar que la fila de personas alcanzó los 3 mil metros aproximadamente, la jornada de vacunación será este miércoles 20 y jueves 21 de octubre.

