Exigencia por justicia sobre Heriberto Pazos en todo el tiempo, afirma líder del MULT

-Señaló que no se vale lucrar con la muerte o asesinato de un compañero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este 23 de octubre se cumplirán once años del asesinato de Heriberto Pazos Ortiz, en ese sentido el dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) Rogelio Penamiento Mesinas, señaló que la exigencia de justicia es todo el tiempo y no solo en esa fecha.



Además refirió que no se vale lucrar con la muerte o asesinato de un compañero, señaló que en caso de realizar una marcha, lo hacen con un tema en concreto y sin “alargar” la mano para pedir respuesta a sus demandas sociales, ya que se trata de un asunto de justicia y hay que tener respeto para no cometer ese tipo de acciones.



Asimismo indicó que se debe reivindicar el objetivo estratégico que en su momento planteó Heriberto Pazos, que es el de construir un gobierno del pueblo, luchar para que el poder esté en manos de la gente, es decir crear un gobierno popular, para así terminar con la miseria y el hambre que padecen miles de familias oaxaqueñas y del país.



Señaló que cuando el pueblo se organiza, se pone en peligro los privilegios de unos cuantos, refirió que mientras exista esa élite, no habrá justicia por lo crímenes que realizaron, ya sean delitos de cuello blanco u orquestar ataques en contra de los líderes sociales.



Sobre las investigaciones del caso, el líder del MULT comentó que este crimen no se ha resuelto, porque la orden de asesinar a Heriberto Pazos vino de “arriba”, ya que en esas fechas varios líderes sociales fueron asesinados, como el caso de Catarino Torres Pereda, quien fue líder y fundador del Comité de Defensa Ciudadana (CODECI).

