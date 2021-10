Estudiantes de Enfermería del CONALEP 157, regresan a sus aulas para prácticas

-Son 3 turnos los que por el momento regresaron a las aulas, y se turnarán hasta terminar el semestre



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- La Directora del Conalep plantel 107 Montserrat Vázquez, dio a conocer que a partir del pasado lunes están regresando a las aulas de manera gradual y voluntaria, 3 grupos de enfermería, quienes están tomando sus prácticas clínicas en la escuela.



Explicó que para este regreso hubo un consenso con los padres de familia y maestros, quienes tomaron la decisión final de que se regresara a las aulas para realizara sus prácticas en los laboratorios de enfermería.



Por el momento son 3 los grupos que estarán en las aulas durante un periodo corto, posteriormente serán los otros 3 grupos que regresen y así hasta terminar el semestre.



Este regreso a las aulas, se está realizando con todas las medidas entre las que destacan el uso del cubrebocas, la aplicación de gel, el lavado de manos, además de que los maestros están vigilando que los estudiantes cumplan con todas las medidas necesarias.



En la institución hay en total 37 grupos de 3 especialidades que son enfermería general, profesional técnico bachiller en contabilidad y profesional técnico bachiller en electromecánica, en estas dos últimas carreras, aún no regresan a las aulas y lo harán dependiendo de cómo vayan viendo el contexto.

