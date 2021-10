Confirman los SSO 46 municipios con 143 casos nuevos

-El informe detalla que hay 508 personas con el virus activo en la entidad

-Sube 2.2% la ocupación hospitalaria en las últimas 24 horas, se posiciona en 36.9% de manera general

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 19 de octubre de 2021.- El territorio oaxaqueño cuantificó este martes un total general de 80 mil 301 casos de COVID-19 con 143 nuevos confirmados, así como cinco mil 395 personas fallecidas, 13 más que el corte de ayer lunes, ello de acuerdo con el reporte de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Asimismo, el informe detalla que hay 508 personas con el virus SARS-CoV-2 activo, los cuales son habitantes de 88 municipios de la entidad, con un aumento de 42 casos en comparación al corte del día de ayer; aunado a cinco mil 744 notificaciones sospechosas y 57 mil 184 negativas.

Para este 19 de octubre, se acumula un global de 74 mil 398 personas positivas que fueron dadas de alta médica, tras cumplir 14 días de seguimiento médico y aislamiento social.

Paralelamente, se identificaron 46 municipios con la presencia de contagios nuevos, principalmente Oaxaca de Juárez con 29, Santa Cruz Xoxocotlán con 15, San Juan Bautista Tuxtepec y Magdalena Tequisistlán con 10 cada uno, así como Asunción Nochixtlán con seis y Salina Cruz con cinco, el resto cuatro, tres, dos y un caso.

Por Jurisdicciones Sanitarias, Valles Centrales concentra 48 mil 747 casos acumulados y dos mil 389 muertes, Istmo 11 mil 429 casos y mil 174 defunciones, Tuxtepec cinco mil 393 casos y 532 fallecimientos, Costa cinco mil 720 casos y 457 decesos, Mixteca seis mil 176 casos y 554 muertes, Sierra dos mil 836 casos y 289 fallecimientos.

De las 80 mil 301 personas confirmadas con la enfermedad durante la emergencia sanitaria, 11 mil 169 requirieron ingreso hospitalario y 69 mil 132 llevaron a cabo aislamiento domiciliario.

Por otro lado, la dependencia confirmó que este martes se reportaron cuatro nosocomios al máximo de su capacidad, mientras que, una persona fue ingresada a hospitalización, tras manifestar síntomas agravados de la patología, por lo que actualmente hay 155 camas ocupadas de las 420 que se tienen en el Sector Salud para la atención de la pandemia.

De manera general, la red hospitalaria presenta 36.9% de saturación médica, con un aumento del 2.2% en las últimas 24 horas, con mayor ocupación en el Istmo tras reportar 44.2%, seguido de Valles Centrales con 38.7%, Tuxtepec con 35.3%, Mixteca con 31.4%, Costa con 28.6% y la Sierra se mantiene en 0%.

La dependencia recordó a la población que aún en semáforo de riesgo color verde, el uso del cubrebocas continúa siendo obligatorio, por lo que pidió extremar precauciones y cumplir con todos los protocolos de seguridad e higiene al salir de casa, y tratar de disminuir la movilidad para evitar el repunte de contagios en la entidad.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario