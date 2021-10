Amagan ex trabajadores de salud con “encuerar” a Secretario de Salud de Oaxaca en el zócalo capitalino

-Este miércoles recorrieron varias oficinas buscando a Márquez Heine y marcharon al zócalo



Mario Romero



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este miércoles integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores del Sector Salud (SITSS), hicieron un recorrido por todas las oficinas de los Servicios de Salud de Oaxaca, para encontrarse con el Secretario de Salud Juan Carlos Márquez Heine, a quien dijeron lo van a llevar al zócalo para “encuerarlo”.



Los manifestantes se concentraron en la oficina que se ubica sobre la avenida Heroica Escuela Naval Militar en la colonia reforma, ahí dijeron que los trabajadores eventuales fueron los que laboraron durante largas jornadas, incluso de hasta dos días, mientras que el personal sindicalizado se encontraba resguardado.



Dijeron que en lugar de reconocer la labor de estos trabajadores, como recompensa recibieron el despido, aún cuando fueron ellos quienes hicieron frente a la pandemia y otras contingencias como las afectaciones que provocaron los sismos de septiembre de 2017 o inundaciones en varias regiones de la entidad.



Asimismo comentaron que sus derechos fueron violados por la Comisión Mixta Escalafonaria, la cual se encargó de dar plazas a personas que tanto la parte patronal como el sindicato mayoritario decidieran, señalaron que debería haber una base de datos para que esto no sucediera y las plazas se dieran a quien verdad se la merece.



Luego de estar algunos minutos, partieron en una marcha hacia el zócalo de la ciudad, en su recorrido iban dando a conocer las demandas que tienen, para que la población esté enterada que ellos lo únicos que quieren es volver a ser contratados para seguir atendiendo a los pacientes en los hospitales y centros de salud en todo el estado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario