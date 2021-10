Afortunado que el Gobernador me considere como uno de los posibles sucesores: Paco Villarreal

-Manifestó que el próximo gobernador o gobernadora, debe tener madurez para la toma de decisiones, así como equilibrio entre la tolerancia y el respeto a la ley



José Cruz



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) Francisco Ángel Villarreal, dijo sentirse afortunado de que el Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa lo haya contemplado entre los posibles sucesores en el Gobierno del Estado.



Comentó que uno de los factores por los cuales el mandatario oaxaqueño lo consideró, es su labor al frente del IEEPO, ya que durante su gestión se han logrado acuerdos con el magisterio, uno de ello es el tema de las clases por la pandemia, ya que algunos planteles si están teniendo clases presenciales y en otras las clases continúan a distancia.



Señaló que por el momento está enfocado en su labor al frente del Instituto y será respetuoso de los tiempos que marca la ley electoral para poder pronunciarse con relación a si aspirará o no a una candidatura para buscar ser el próximo Gobernador de Oaxaca, asimismo indicó que cuando haya tomado la decisión, la dará a conocer a la opinión pública.



Agregó que cuenta con una amplia experiencia en la política, la cual dijo ha practicado desde hace 37 años, en los cuales ha recorrido las ocho regiones del estado, refirió que la política no se basa en deseos, sino en circunstancias y determinaciones, por lo que reiteró que esperará los tiempos que marca la ley para dar un posicionamiento si buscará o no la candidatura al Gobierno del Estado.



Paco Villarreal manifestó que el próximo gobernador o gobernadora, debe tener madurez para la toma de decisiones, así como equilibrio entre la tolerancia y el respeto a la ley, es importante mencionar que el pasado en días pasados el Gobernador dio una lista de 14 personas que podrían sucederlo al frente del Gobierno del Estado, entre ellos mencionó al Director General del IEEPO Francisco Ángel Villarreal.

