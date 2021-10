Afirma titular de SEMOVI que se explicará a inconformes proyecto de “BiciRuta”

–En conferencia de prensa dijo que el objetivo del proyecto es recuperar espacios y garantizar la seguridad de los ciclistas



Mario Romero



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Luego de que un grupo de vecinos y comerciantes de la colonia reforma se manifestaron por la construcción de una ciclovía en la calle Amapolas de la colonia Reforma, el titular de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) Arturo López Sorroza, comentó que ya tuvo un diálogo con los inconformes, a quienes se les explicará el proyecto.



Señaló que el proyecto de la “BiciRuta” tiene el objetivo de rescatar espacios que se han ido perdiendo en la zona urbana, sobre todo porque en los últimos años el uso de la bicicleta ha ido en aumento, por lo que es importante brindarles espacios seguros para que se puedan mover en toda la ciudad.



Y es que debido a la pandemia la bicicleta fue tomando mayor auge como medio de transporte, ya que además de ser amigable con el medio ambiente y la salud, muchas personas optaron por este medio para no exponerse a posibles contagios en espacios cerrados, ya sea en el transporte urbano o en taxis.



Además refirió que esta obra no afecta a los automovilistas ni a los vecinos por donde pasa el trazo de la “BiciRuta”, ya que se están respetando los accesos a sus cocheras, para ello se han pintado los pasos peatonales y colocado señalética horizontal y vertical, reiteró que el objetivo es brindar seguridad a los ciclistas.



Sobre el proyecto, manifestó que se la “BiciRuta” cubrirá recorridos de la zona norte y poniente de Oaxaca de Juárez al centro de la ciudad, incluso indicó que se tiene contemplado abarcar algunos espacios del municipio conurbado de Santa Lucía del Camino, además mencionó que en este proyecto han trabajado expertos en el diseño de estos espacios.

