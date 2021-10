A casi 5 meses del accidente, Bomberos de Tuxtepec continúan sin luz

-El tema sigue “atorado” en la Fiscalía General de Oaxaca, mientras que los bomberos deben improvisar e ingeniárselas para seguir sus funciones.

Tuxtepec, Oaxaca.- El pasado 30 de mayo, tras un accidente afuera de la estación de Bomberos, las instalaciones de este cuerpo de rescate se quedaron sin luz, y a pesar de la exigencia del patronato ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a casi 5 meses siguen sin luz.



La Presidenta del Patronato Esperanza García Kuri, informó que los integrantes de este cuerpo de rescate tienen que ingeniárselas para que puedan hacer sus actividades diarias, por lo que siguen en espera de la resolución del caso, ya que por el tema de la pandemia es poco el avance que se tiene en esta denuncia que en su momento interpusieron.



A pesar de que han presionado, no les han informado cuando podrían solucionar este problema y restablecer la luz en la estación de Bomberos, la cual se quedó sin energía el pasado 30 de mayo.



Puntualizó, que ya solicitaron a la persona responsable del accidente que compre el transformador y posteriormente el seguro le pague a ella, sin embargo se niega con el argumento de que no cuenta con recursos económicos.



Mientras este problema se soluciona, la estación sigue sin luz solo le prestan energía eléctrica para tener habilitada la oficina, y puedan hacer sus labores diarios.



Recordemos que el pasado 30 de mayo, una aficionada celebraba el triunfo del Cruz Azul, cuando provocó un accidente provocando que el poste de luz ubicado afuera de la estación de bomberos, se cayera, inmediatamente se quedaron sin luz en la estación de Bomberos pero también en las colonias cercanas, aunque en éstas el servicio se restableció al otro día.

