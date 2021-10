Sí habrá acceso a panteones en día de muertos en Valle Nacional, se respetará sana distancia: Rey Magaña

-El Presidente Municipal dijo que no se permitirá el acceso con mariachis, banda ni bebidas alcohólicas

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El municipio de Valle Nacional determinó que si habrá acceso a los panteones durante las festividades del “Día de muertos”, sin embargo no se permitirá que se generen aglomeraciones, para disminuir los riesgos de contagio, así lo manifestó el Presidente Municipal Rey Magaña García.

Señaló que hay familias que acostumbran llevar mariachis o banda a los panteones para festejar a sus difuntos, acto que no se va a permitir debido a la contingencia sanitaria por Covid, además comentó que tampoco se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas, ya que la intención es no generar un foco de contagio en los panteones durante esos días.

En lo que se refiere al proceso de entrega-recepción, el edil comentó que ya ha tenido acercamiento con el Presidente Municipal Electo Marcelo Santos Meneses, con quien se va a planear bien para que este proceso se lleve a cabo conforme a lo que establece la Ley Orgánica Municipal, ya que el municipio merece recibir cuentas claras.

En estas semanas que le quedan al frente de la administración, comentó que se encuentran en la última etapa ante COPLADE, para que se pueda llevar a cabo una obra de drenaje pluvial, la cual dijo es de gran importancia para el municipio, asimismo indicó que alrededor del 85 por ciento de las obras programadas para este 2021 ya se concluyeron.

