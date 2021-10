Vecinos y comerciantes de Oaxaca, se manifiestan en contra de ciclovía en la colonia Reforma

-Señalan que procederán de manera legal, ya que no fueron tomados en cuenta para la realización de esta obra.

José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Habitantes de la colonia reforma, se manifiestan en contra de la ciclovía que se instaló sobre la calle de Amapolas, los vecinos señalan que esto afecta en gran medida a los peatones, incluso dijeron que van a proceder de manera legal, ya que argumentan que no fueron tomados en cuenta para realizar dicha obra.

Los vecinos dijeron no estar en contra de los ciclistas, quienes son los beneficiados con este tipo de obras, algunos de ellos están molestos porque la ciclovía reduce el espacio para el paso de automóviles, además de que algunos de ellos ya no podrán estacionar sus carros frente a sus negocios, pues ese espacio debe estar libre.

Otra de las molestias que dieron a conocer, es que la ciclovía no es una obra planeada, sino que se están haciendo como rutas de recreación, además de que la obra afecta el suministro de agua y gas, así como el que las empresas distribuidoras no se puedan parar frente a los negocios para surtirlos de mercancía.

Los vecinos bloqueaban de manera intermitente la calle de Amapolas, situación que provocó congestionamiento vial en la zona, es importante mencionar que a esta manifestación se sumaron locatarios del mercado hidalgo que se ubica a una cuadra del lugar, quienes afirmaron también estar siendo afectados por la obra.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario