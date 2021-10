Sin fiestas públicas y tradicionales se vivirá Día de Muertos en la capital

-El ayuntamiento de Oaxaca de Juárez mantiene suspendidas calendas, convites y desfiles, entre otros a pesar del semáforo verde por covid-19; otras actividades se permiten al 50%

Redacción TVBUS

Oaxaca de Juárez, Oax., 19 de octubre de 2021.- Por segundo año consecutivo las actividades tradicionales de forma colectiva por Día de Muertos no serán permitas en la capital del estado con motivo de continuar en pandemia de covid-19 y a pesar que se transita e semáforo epidemiológico color verde.

La autoridad municipal informó que quedan suspendidas actividades como calendas, convites, desfiles, cabalgatas, carreras ciclistas, carreras atléticas, exhibiciones de vehículos y similares, esto de acuerdo al Esquema de Reapertura para la Realización de Espectáculos y Diversiones por Nivel de Riesgo Epidemiológico.

El documento, aprobado por el Cabildo de Oaxaca de Juárez el pasado 16 de abril, menciona que no se puede realizar ninguna actividad que implique un recorrido dentro de la ciudad capital.

Pero, a su vez, el Esquema de Reapertura para la Realización de Espectáculos y Diversiones por Nivel de Riesgo Epidemiológico sí permite actividades como eventos deportivos, eventos culturales, espectáculos como conciertos, bailes masivos y eventos similares; exposiciones, kermeses y similares, con un aforo del 50 por ciento y siempre y cuando se realicen en espacios públicos y lugares abiertos.

El año pasado, y cuando aún se mantenía un mayor riesgo por el nivel de la pandemia, en la capital las autoridades permitieron diversas actividades públicas que reunieron a cientos de personas, causando un mayor riesgo en la salud de los capitalinos y visitantes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario